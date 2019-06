Kering: conti del secondo semestre coerenti con le attese 2019

michele fanigliulo 28 giugno 2019 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Kering si attende il secondo trimestre 2019 coerente con le attese di fine anno, sia in termini di fatturato che di marginalità. Ad eccezione di Bottega Veneta (che pesa per il 6% dell’EBIT di gruppo) a causa dei costi per il rilancio del marchio.In particolare, il management stima il fatturato del secondo trimestre in crescita del 16% a/a, di cui +13% organico e +3% da impatto cambi. Anche i margini dovrebbero essere in miglioramento a/a.Gucci potrebbe evidenziare un rallentamento nel secondo trimestre (+14% a/a vs +20% a/a del 1° trimestre), coerentemente con il trend di normalizzazione atteso per l’anno in corso. In leggera normalizzazione anche per YSL e per Balenciaga. Il management si attende un miglioramento della top line per Bottega Veneta, ma con trend ancora negativi (-4% a/a vs. -9% a/a in 1Q) e margini del semestre sotto pressione.I risultati del primo semestre sono attesi per il 25 di luglio.