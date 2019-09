Kering: Standard Ethics declassa rating a "E-”

Daniela La Cava 18 settembre 2019 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics (Se) ha declassato il rating di Kering a "E-” dal precedente "E". Kering è un componente dello SE French Index e dello SE European 100 Index.Nel report diffuso oggi gli esperti della società di rating sottolineano che in generale, Kering dimostra di essere allineata alle indicazioni internazionali anche nel proprio Codice Etico, con particolare attenzione agli aspetti ambientali. La società francese, ricorda però SE nel suo report, ha recentemente concordato la cifra “record” di 1,25 miliardi di euro per risolvere un contenzioso con le autorità fiscali italiane in relazione al marchio Gucci. Questo caso non può che avere un forte impatto sull’analisi finale del rating di Standard Ethics".