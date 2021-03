Iliad è sesto operatore delle telefonia mobile in Ue: cresce numero abbonati

Alessandra Caparello 16 marzo 2021 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Utile netto di 420 milioni di euro, in calo del 75,6% rispetto agli 1,7 miliardi del 2019, con un fatturato pari a 5,87 miliardi, in progresso del 10,1%, e un ebitda di 1,95 miliardi (+18,4%).Il gruppo francese tlc Iliad alza il velo sui risultati 2020, mettendo a segno nell’anno della pandemia, "un rimbalzo commerciale e un ritorno alla crescita in Francia, una solida performance commerciale in Italia e di essere attualmente, dopo lo sbarco anche in Polonia, il sesto operatore europeo della telefonia mobile, al servizio di 42,7 milioni di abbonati. premiati gli azionisti: all'assemblea sarà proposto un aumento del dividendo a 3 euro dai precedenti 2,6 euro, "che riflette la fiducia nel forte potenziale di crescita redditizia del gruppo". Gli abbonati sono aumentati complessivamente di 325mila a 20,1 milioni: 13,3 milioni nella telefonia mobile (+63mila) e 6,7 milioni nella fibra (+262mila).