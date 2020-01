Iliad: completato con successo aumento capitale da 1,4 mld

Daniela La Cava 27 gennaio 2020 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

La francese Iliad ha annunciato di avere completato con successo l'aumento di capitale da 1,4 miliardi di euro. Una operazione che le permetterà di rifinanziare un riacquisto di azioni (buyback). Come conseguenza dell'aumento di capitale, 11.666.666 nuove azioni della società (che rappresentano il 19,7% del capitale) saranno emesse a un prezzo di 120 euro. Gli azionisti della società hanno sottoscritto 940.888 nuove azioni di cui 813.342 entro il periodo di sottoscrizione prioritario."Vorremmo ringraziare i nostri azionisti per il forte sostegno a questa transazione in due fasi che combina un riacquisto di azioni e un aumento di capitale", commenta Thomas Reynaud, amministratore delegato di Iliad, sottolineando che "questa operazione consente a Iliad di mantenere la propria capacità di investimento e dimostra la fiducia di Xavier Niel nelle prospettive di crescita e nella gestione del Gruppo, con un investimento aggiuntivo di circa 1,3 miliardi di euro nell'azienda che ha fondato 20 anni fa".