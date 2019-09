Google fa pace con il fisco francese: siglati due accordi per pagare oltre 900 mln di euro

Alessandra Caparello 12 settembre 2019 - 17:12

MILANO (Finanza.com)

Google si accorda con il fisco francese per chiudere due contenziosi pagando 965 milioni di euro. Lo riporta Bloomberg secondo cui il colosso di Mountain View avrebbe raggiunto un accordo in merito all’indagine aperta dalle autorità francesi per frode fiscale aggravata, pagando 500 milioni di euro. A questo accordo se ne sarebbe aggiunto un altro per pagare altri 465 milioni e passa di tasse arretrate. Non è la prima volta che il motore di ricerca ha dovuto fare i conti con il fisco nel Vecchio Continente. Nel 2017 in Italia Google chiuso un accordo con l’Agenzia delle Entrate per pagare 306 milioni di euro in merito al periodo 2002-2015.