Germania: sanzioni alla Russia cesseranno solo se Mosca lascerà Ucraina e Crimea

Alessandra Caparello 2 maggio 2022 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Le sanzioni contro la Russia potranno essere revocate solo dopo che lascerà l'Ucraina, come ha detto il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, aggiungendo che questo include la Crimea annessa da Mosca nel 2014. Nel frattempo continuano i combattimenti e circa 100 civili sono stati evacuati dall'acciaieria Azovstal assediata nella città portuale orientale di Mariupol, come ha sottolineato il presidente Volodymyr Zelenskiy, in un'operazione che coinvolge le Nazioni Unite e la Croce Rossa.