Fusione Fca/Renault: Le Maire "è buona opportunità, ma sono necessarie garanzie"

Daniela La Cava 28 maggio 2019 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

"Credo che il progetto di fusione tra Renault e Fca sia una buona opportunità per Renault e sia una buona opportunità anche per l'industria automobilistica europea". È di questo parere il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, nel corso di una intervista all'emittente transalpina Rtl.In particolare, il ministro sottolinea che in questo momento il settore dell'auto deve fronteggiare numerose sfide 'ecologiche', come l'uso delle batterie elettriche e i veicoli a guida autonoma, e "tutto questo richiede miliardi di investimenti" per questo è necessario unire le forze nell'industria dell'auto."Vigileremo sull'operazione e abbiamo bisogno di alcune garanzie sulla fusione", aggiunge tuttavia Le Maire. Tra queste cita durante il suo intervento "l'occupazione e i siti industriali in Francia, che dovranno essere preservati". Il ministro precisa infine l'operazione dovrà essere fatta nel quadro dell'alleanza tra Renault e i giapponesi di Nissan.