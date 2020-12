Francia: presidente Emmanuel Macron positivo al COVID-19

Laura Naka Antonelli 17 dicembre 2020 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al Covid-19. E' quanto riporta il sito della Cnbc, facendo riferimento al comunicato diramato dall'ufficio di presidenza francese."Questa diagnosi è stata fatta a seguito di un test con tampone molecolare RT-PCR o tampone antigenico appena sono comparsi i primi sintomi", si legge nella nota, che non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del presidente francese. In base alle istruzioni del ministero della Salute che si applicano a tutti, il presidente della Repubblica rimarrà in isolamento per 7 giorni", continuando a lavorare da remoto.La Cnbc cita i dati della Johns Hopkins University, da cui emerge che, in Francia, sono più di 2,4 milioni le persone che hanno contratto il coronavirus, a fronte di 59.472 decessi.