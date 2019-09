Francia: l'ex presidente Jacques Chirac è morto, aveva 86 anni. Ricordato per suo no a invasione Usa in Iraq

Laura Naka Antonelli 26 settembre 2019 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Jacques Chirac, 22esimo presidente della Repubblica francese, è morto all'età di 86 anni. E' quanto riportano le agenzie di stampa, precisando che la sua morte è avvenuta oggi, gioveì 26 settembre. A dare la notizia ai media locali è stato il genero Federic Salat-Baroux told local media.Chirac era stato ricoverato diverse volte in ospedale, negli ultimi 10 anni, a causa di una infezione ai polmoni.Jacques Chirac è stato presidente francese per 12 anni, dopo aver vinto le elezioni contro Lionel Jospin il 7 maggio del 1995 e, successivamente, nel 2002, battendo il candidato dell'estrema destra Jean-Marie Le Pen. Era stato primo ministro dal 1974 al 1976, e successivamente dal 1986 al 1988. Viene ricordato soprattutto per la forte contrarietà espressa nei confronti dell'invasione Usa in Iraq, quando la sua popolarità raggiunse in Francia vette del 90%.Il 15 dicembre del 2011, il Tribunale di Parigi lo ha dichiarato colpevole dell'uso improprio di fondi pubblici, nell'ambito del primo processo per corruzione contro un Capo di Stato francese dai tempi del maresciallo Philippe Petain nel 1945.Chirac era stato accusato di aver distratto fondi pubblici destinandoli a impieghi fittizi per compagni politici ai tempi in cui era sindaco di Parigi, ovvero tra il 1977 e il 1995, anni in cui lanciò un nuovo partito di centro-destra che poi lo sostenne nella sua corsa alle Presidenziali.