Francia: crollo record per le immatricolazioni nel mese di marzo

Alessandra Caparello 1 aprile 2020 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

Mentre si attende in serata il dato sulle immatricolazioni in Italia, in Francia si registra un crollo record a causa dell’emergenza coronavirus.Nel dettaglio a marzo le immatricolazioni sono diminuite del 72,2% rispetto allo scorso anno a un totale di 62.668 e per l’intero 2020 la previsione è di una flessione del 20%, con un calo del 30% nel primo semestre.