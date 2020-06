Francia approva un piano da oltre 15 mld per il settore aeronautico

Valeria Panigada 9 giugno 2020 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Piùdi 15 miliardi di euro tra aiuti, investimenti, prestiti e garanzie. E' il piano approvato oggi dalla Francia per sostenere il settore dell'aeronautica nazionale, messo a terra dall'emergenza Covid. "Nel giro di poche settimane, le compagnie aeree mondiali sono state messe di fronte a difficoltà finanziarie e perdite di fatturato che potrebbero superare i 280 miliardi di euro nel 2020, mettendo in gioco la loro stessa sopravvivenza", si legge nella nota del ministero dell'Economia francese. Nel piano è incluso l'iuto finanziario da 7 miliardi concesso alla compagnia Air France-Klm. Previsto anche un investimento da 1,5 miliardi in tre anni per sostenere la ricerca e realizzare un aereo a emissioni zero. Le industrie della filiera aeronautica francese rappresentano 300mila lavoratori e 58 miliardi di fatturato. Le previsioni attuali per il trasporto aereo indicano un ritorno ai ivelli pre-crisi non prima del 2023.