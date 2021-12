Francia: Renault taglierà meno posti di lavoro del previsto nel 2022-2024

Alessandra Caparello 6 dicembre 2021 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

Il numero di posti di lavoro che verranno tagliati in Francia previsti da Renault per il periodo 2022-2024 è stato rivisto al ribasso a 1.700 contro i 2.000 inizialmente previsti, secondo quanto riportato da Les Echos sul proprio sito.Al termine di un giro di trattative con i sindacati su un nuovo contratto sociale triennale, "questa cifra è stata ridotta a 1.700 in tre anni, di cui 1.153 nel 2022 attraverso un nuovo Piano di cessazione contrattuale collettiva (RCC), che sarà aperto dal 1 gennaio al 30 settembre 2022", precisa il quotidiano lavorativo.La casa automobilistica francese ha annunciato a settembre, all'apertura di questa tornata di negoziati con i sindacati, l'intenzione di tagliare fino a 2.000 posti di lavoro aggiuntivi in Francia nell'ambito della ristrutturazione delle sue attività di ingegneria e supporto.