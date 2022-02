Francia: Edf prepara aumento di capitale da 2,5 miliardi

Alessandra Caparello 18 febbraio 2022 - 12:05

La Francia impone di vendere l'energia a forte sconto per proteggere i consumatori e le imprese dall'impennata dei prezzi. Una decisione che potrebbe far crollare fino al 70% i guadagni di Edf che corre ai ripari preparando un aumento di capitale da 2,5 miliardi.Lo Stato francese, azionista del gruppo con una quota dell'84%, sottoscriverà per la sua parte, quindi con un impegno di 2,1 miliardi. Così ha spiegato il ministro delle Finanze Bruno Le Maire in una intervista radiofonica.