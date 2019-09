Essilux: il fondo Usa Third Point sale all'1,2% del capitale (Bloomberg)

simone borghi 16 settembre 2019 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Il fondo attivista statunitense Third Point avrebbe raggiunto l’1,2% del capitale sociale di EssilorLuxottica. Lo riporta Bloomberg, secondo cui è possibile che il fondo, come ha fatto in altri grandi gruppi internazionali nei quali ha costruito una quota, chieda un'accelerazione o cambiamenti nella struttura di management e governance.Secondo fonti finanziarie, l'impatto non appare al momento particolarmente aggressivo, a partire dal fatto che contemporaneamente alla costituzione della quota i vertici del fondo avrebbero incontrato Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica.Sono ormai mesi che EssilorLuxottica è alla ricerca di un amministratore delegato, con un processo di selezione che potrebbe protrarsi fino all'anno prossimo. L’attenzione degli investitori è ora rivolta al Capital Markets Day del 25 settembre prossimo, con il titolo che oggi in Borsa a Parigi si muove in rialzo dello 0,6% a quota 131 euro.