EssilorLuxottica: i 4 temi caldi da monitorare alla viglia del 'Capital Market Day'

Daniela La Cava 24 settembre 2019 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Per EssilorLuxottica è fissato domani l'appuntamento con il 'Capital Market Day'. Gli analisti di Equita, che mantengono la raccomandazione di acquisto (rating buy) su colosso italo-francese attivo nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche e occhiali da vista e da sole, hanno sintetizzato in quattro punti i temi da monitorare. Innanzi tutto, la coesione del management dopo le frizioni di inizio anno, ma anche la capacità dello stesso di tornare ad accelerare la crescita dei ricavi. Per la sim milanese altri due punti da considerare sono la "maggiore granularità su azioni, costi e tempi di integrazione" e “l'accelerazione della crescita della redditività, grazie all’accelerazione della top-line e delle sinergie di costo derivanti dall’integrazione".Per quanto riguarda le previsioni di breve termine, Equita si attende la conferma della guidance 2019 nella parte bassa del range, un aggiornamento sulla reazione del mercato all'annuncio su GrandVision e su questo fronte anche un commento 'qualitativo' sull'operazione. La sim milanese prevede inoltre maggiori indicazioni sugli impatti legati all’introduzione dei dazi Stati Uniti-Cina su lenti e montature. Per il capitolo relativo alla nomina del nuovo amministratore delegato, Equita "non si attende accelerazioni sul processo di identificazione" che a suo avviso potrebbe rimanere un tema del 2020.