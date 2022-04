EssilorLuxottica e GrandVision: Stephan Borchet e Willem Eelman rassegnano dimissioni

Alessandra Caparello 15 aprile 2022 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Cambio nel board di EssilorLuxottica e GrandVision. Stephan Borchert e Willem Eelman hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi ruoli di Amministratore Delegato e Chief Financial Officer di GrandVision, con decorrenza dal 22 aprile. Saranno sostituiti rispettivamente da Massimiliano Mutinelli in qualità di nuovo President Optical Retail EMEA di EssilorLuxottica e Head of Amsterdam Corporate Offices di GrandVision, e Niccolò Bencivenni come Chief Financial Officer di GrandVision, affiancati da Frederic Dauche, confermato nel ruolo di Chief Operating Officer di GrandVision.