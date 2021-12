EssilorLuxottica: delisting azioni GrandVision il 10 gennaio 2022

Daniela La Cava 14 dicembre 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica (l'offerente) e GrandVision hanno annunciato congiuntamente che, considerato che l'offerente detiene più del 95% delle azioni emesse e in circolazione di GrandVision, Euronext ha approvato il delisting delle azioni da Euronext Amsterdam. Lo si apprende in una nota del gruppo italo-francese nella quale si precisa che in accordo con Euronext, è stato deciso che il delisting avverrà il prossimo 10 gennaio e l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni sarà quindi il 7 gennaio.Il periodo di post-adesione è iniziato il 7 dicembre 2021 e si concluderà il 20 dicembre 2021 alle ore 17:40. In particolare, l'offerente annuncerà pubblicamente i risultati del periodo post-adesione nonché l'importo totale e la percentuale totale delle azioni dallo stesso. "Durante il periodo post-adesione, gli azionisti non hanno diritto di ritirare le azioni portate dall'offerta, indipendentemente dal fatto che le azioni siano state portate in adesione durante il periodo di adesione o durante il periodo post-adesione", precisa un comunicato.