EssilorLuxottica colpita da una frode di € 190 mln nello stabilimento tailandese

simone borghi 30 dicembre 2019 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica ha scoperto un'attività fraudolenta in uno stabilimento in Thailandia, che avrebbe avuto un impatto negativo di 190 milioni di euro (circa 213 milioni di dollari) sul colosso dell’occhialeria. A Parigi il titolo EssilorLuxottica cede quasi il 2% a 136,5 euro, dopo aver toccato un minimo intraday di 135,8 euro. Il gruppo, nato dalla fusione tra il produttore di lenti francese Essilor e il gruppo italiano degli occhiali Luxottica, ha aggiunto che i dipendenti sospettati di essere coinvolti nel caso di frode tailandese sono stati licenziati."Essilor International ha presentato denunce in Thailandia e in altre giurisdizioni e ha mobilitato tutte le risorse interne ed esterne disponibili per porre immediatamente fine a queste attività fraudolente e attuare azioni correttive", ha affermato la società in una nota, precisando che "Sta inoltre svolgendo indagini approfondite e sta prendendo tutte le azioni possibili per cercare di recuperare i fondi indebitamente utilizzati al fine di mitigare l'impatto sul gruppo".EssilorLuxottica ha aggiunto che l'impatto negativo della frode thailandese verrà registrato nei risultati operativi del 2019.