Engie Eps: inaugurato in Nuova Caledonia sistema accumulo per 100% di energia rinnovabile

Daniela La Cava 27 novembre 2019 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Engie Eps, società del gruppo francese Engie, ha fornito il sistema di accumulo da 5MWh, nell’ambito del progetto "Lifou 100% Renewable Energy by 2020" del principale fornitore di energia della Nuova Caledonia e parte del gruppo Engie, EEC Engie. Lo si apprende in una nota della società attiva nel settore delle rinnovabili, spiegando che il progetto, articolato in tre fasi, ha l’obiettivo di soddisfare, entro il 2020, l’intero fabbisogno energetico dell’isola di Lifou attraverso fonti rinnovabili.L'inaugurazione dell'unità di accumulo ha dato il via alla seconda fase, segnando un cambio di passo nella transizione energetica dell’isola. Il sistema fornito da Engie Eps, si legge nel comunicato, sarà integrato agli impianti di generazione di energia solare e eolica installati durante la prima fase del progetto e a quelli che verranno realizzati nel 2020 (terza fase). La tecnologia Engie Eps consentirà di stabilizzare l’energia eolica e solare, intermittenti per natura, assicurandone l’integrazione nella rete energetica di Lifou senza alcun rischio.Sfruttando la tecnologia fornita da Engie Eps, EEC Engie sarà in grado di raggiungere l'obiettivo di energia rinnovabile al 100% entro il 2020, facendo di Lifou un modello globale per la transizione a zero emissioni di carbonio e confermando la forza di Engie quando le diverse realtà del gruppo lavorano in sinergia.