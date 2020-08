Emergenza Covid: obbligo mascherine a Parigi, obiettivo 1 milione di test a settimana in Francia

Titta Ferraro 27 agosto 2020 - 14:05

MILANO (Finanza.com)

I quasi 5.500 nuovi casi identificati ieri in Francia, la cifra giornaliera più alta da metà aprile, fanno correre ai ripari il governo transalpino. Il premier Jean Castex ha annunciato l'obbligo di indossare una mascherina sarà esteso a tutta Parigi. Il capo del governo ha precisato che il prefetto di Parigi Didier Lallement adotterà un decreto in tal senso previa consultazione con il sindaco di Parigi.Castex si è mostrato preoccupato per la nuova avanzata dei contagi - con il tasso di positività (la percentuale dei test positivi rispetto al totale) salito al 3,7% dall'1% di maggio - rimarcando però che si farà di tutto per evitare un nuovo lockdown. Il governo intende implementare il numero dei test arrivando a settembre a un milione a settimana rispetto agli oltre 800.000 attuali.