Elezioni in Francia: divario Macron-Le Pen si allarga in vista del secondo turno del 24 aprile

Redazione Finanza 21 aprile 2022 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Mancano ormai pochi giorni al secondo turno delle elezioni presidenziali di domenica 24 aprile che vedrà sfidarsi il presidente in carica Emmanuel Macron e Marine Le Pen. In vista del nuovo appuntamento si sta allargando il vantaggio di Macron nei sondaggi e il dibattito televisivo di ieri sera non ha cambiato molto la situazione."Quel che è certo è che una vittoria di uno dei due porterebbe la Francia su una traiettoria politica, economica, europea e geopolitica completamente differente", avvertono da ING indicando però che da un punto di vista economico, "il programma di Le Pen punta a una politica fiscale più espansiva rispetto a quella di Macron".Quanto all'agenda europea, Macron e Le Pen hanno progetti radicalmente diversi. "Se Macron è un convinto europeista e vuole continuare a rafforzare il progetto e l'azione dell'Unione Europea, Le Pen sostiene una modifica sostanziale del funzionamento dell'Ue, 'dall'interno'", sottolineano ancora gli esperti della banca olandese.