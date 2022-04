Elezioni Francia: netta vittoria per Macron, ma parte più complessa resta da affrontare (analisti)

Titta Ferraro 25 aprile 2022 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

Nel breve termine il principale beneficiario della vittoria di Macron alle elezioni presidenziali francesi potrebbe essere l'euro, che venerdì scorso flirtava ancora con i minimi di due anni contro il dollaro. A detta di Frederic Leroux, Head of Cross Assets e membro del Comitato di investimento strategico di Carmignac, non c'è invece necessariamente una ragione per aspettarsi una massiccia sovraperformance delle azioni francesi o europee rispetto agli Stati Uniti considerando che il mercato azionario europeo ha piuttosto sovraperformato il mercato statunitense negli ultimi giorni. "Per i mercati, l'aspetto negativo di questa elezione piuttosto tranquilla potrebbe tuttavia derivare da una rapida decisione a favore di un embargo petrolifero russo che aggraverebbe le pressioni inflazionistiche e il rallentamento economico (scenario di stagflazione) in Europa", spiega l'esperto.Ma lo strategist di Carmignac prevede che i veri problemi non saranno immediati. La domanda è se il risultato di queste elezioni è abbastanza chiaro per anticipare che le elezioni parlamentari di giugno daranno al Presidente una maggioranza che gli permetterà di attuare le sue politiche pro-business e pro-europee desiderate dai mercati. "Sembra pericoloso in questa fase darlo per scontato - argomenta Leroux - . Nel lungo termine, indipendentemente dalla geografia del potere, il principale vincolo alle politiche economiche sarà l'inflazione sostenuta. Non è affatto chiaro se i programmi economici sui quali il presidente e i deputati vengono eletti siano stati elaborati tenendo conto di questa realtà, che sta diventando sempre più evidente. E la Francia non fa eccezione in questo senso".