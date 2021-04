Daimler accelera in Borsa: utili migliori del previsto nel trimestre

Alessandra Caparello 16 aprile 2021 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Accelera sulla Borsa di Francoforte il titolo Daimler che al momento segna +2,47%. Il produttore tedesco di auto e camion ha visto una crescita migliore del previsto nell'utile operativo del primo trimestre grazie ai prezzi più alti dei veicoli e alla forte domanda in Cina.Daimler, che questa settimana ha presentato una versione elettrica della sua berlina di punta Mercedes-Benz Classe S, ha sottolineato che i guadagni trimestrali del gruppo al netto di interessi e tasse sono saliti a 5,0 miliardi di euro ($ 6 miliardi) da 719 milioni di un anno fa. Il dato è al di sopra delle aspettative medie degli analisti di 4 miliardi di euro, il che ha spinto Daimler ad alzare il velo sui conti prima del previsto. "Lo slancio favorevole delle vendite di Mercedes-Benz Cars guidato da tutte le principali regioni, in particolare la Cina, ha fortemente sostenuto il mix di prodotti e prezzi nel primo trimestre 2021", ha detto Daimler in una dichiarazione non programmata.