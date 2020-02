Coronavirus: Air France-Klm prevede un impatto negativo di 150-200 milioni

Valeria Panigada 20 febbraio 2020 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

AirFrance-Klm si aspetta che l'epidemia di coronavirus avrà un impatto negativo di 150-200 milioni di euro sul suo risultato operativo da febbraio ad aprile. La compagnia aerea franco-olandese, così come hanno fatto molte altre a livello globale, ha infatti sospeso i voli con la Cina fino ad aprile. Primo gruppo del settore a comunicare i risultati 2019 e le prospettive per il 2020, Air France-Klm è osservata speciale per valutare l'impatto del coronavirus sull'industria al di fuori della Cina, epicentro dell'epidemia. Nel 2019 il gruppo ha riportato un utile netto di 290 milioni di euro, in calo del 31% rispetto all'anno prima, il risultato operativo è sceso del 19% a 1,14 miliardi, mentre i ricavi sono saliti a 27,19 miliardi con il numero di passeggeri trasporti in aumento del 2,7%.