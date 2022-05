Casino pronta a vendere la sua unità di energia rinnovabile

Titta Ferraro 16 maggio 2022 - 06:41

MILANO (Finanza.com)

Ilrivenditore retail Casino intende vendere la sua unità di energia rinnovabile GreenYellow entro la fine dell'anno. In risposta a indiscrezioni di mercato che vedevano TotalEnergies ed Engie interessate a GreenYellow (valutata circa 1,5 miliardi di euro), Casino ha affermato in uno statement che è ad oggi non ha ricevuto alcuna offerta vincolante e che non è stata ancora presa una decisione definitiva su questo progetto.