Carrefour avrebbe respinto offerta Auchan da 16,5 mld (Les Echos)

Valeria Panigada 11 ottobre 2021 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

La catena francese dei supermercati Carrefour avrebbe respinto l'offerta di acquisizione lanciata da Auchan. Lo riporta il quotidiano Les Echos, spiegando che il rifiuto sarebbe legato alla complessità nella valutazione di Auchan.Nell'ultima versione del progetto, la famiglia Mulliez, maggiore azionista di Auchan, avrebbe presentato un'offerta pubblica di scambio al prezzo di 21,50 euro per azione, di cui oltre il 70% in contanti e poco meno del 30% in quote Auchan, secondo il quotidiano.L'offerta proposta valutava Carrefour 16,5 miliardi di euro contro i 12,6 miliardi di valore di venerdì alla chiusura, con un titolo intorno ai 16 euro, precisa il quotidiano economico.Questa offerta è leggermente superiore a quella di Alimentation Couche-Tard, che a gennaio scorso aveva offerto 20 euro per azione.