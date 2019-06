Capgemini: balzo del titolo a Parigi dopo annuncio acquisizione Altran

Valeria Panigada 25 giugno 2019 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo Capgemini sulla Borsa di Parigi. In una seduta intonata alla prudenza l'azione del gruppo dei servizi informatici segna un balzo in avanti di oltre il 7% passando di mano a 111,60 euro. A sostenere gli acquisti è l'annuncio dell'acquisizione di Altran per creare un gigante francese e mondiale dell'informatica da 17 miliardi di euro di fatturato annuo. L'operazione, approvata dai rispetti consigli di amministrazione, prevede un prezzo di 3,6 miliardi di euro (escluso il debito da 1,4 miliardi). L'Opa amichevole valorizza Altran a 14 euro per azione.