Capgemini: Standard Ethics conferma rating “EEE-”

Daniela La Cava 23 gennaio 2020 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il rating “EEE-” a Capgemini. La Società fa parte dello SE French Index e dello SE European Best in Class Index. Il Gruppo, con la conferma della valutazione da parte di Standard Ethics, rientra tra le poche società con un rating “EEE-”."Oltre a disporre di un ottimo modello di corporate governance, Capgemini garantisce un adeguato sistema di democrazia economica a tutela degli azionisti di minoranza e tratta in maniera appropriata le tematiche ESG (Environmental, Social and Governance) tenendo in considerazione le indicazioni internazionali in materia di sostenibilità", spiega l'agenzia nel report odienro.Al fine di mantenere l’attuale giudizio, si ritiene necessaria l’introduzione di riferimenti formali alle indicazioni sulla sostenibilità promosse da Onu, Ocse e Ue all’interno del Code of Business Ethics, il principale documento di governance sulle politiche extra-finanziarie.