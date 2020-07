Brokeraggio assicurativo: Ardian compra la francese Finaxy

Redazione Finanza 30 luglio 2020 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Ardian ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Finaxy, broker assicurativo francese multi-specialista B2B e B2C, da Equistone Partners Europe, una delle principali società europee di private equity. Fondata nel 2009 sotto la guida di Erick Berville, Finaxy è diventata uno dei primi 10 broker assicurativi in Francia in seguito all'acquisizione della maggioranza del Gruppo da parte di Equistone nel 2014. Con un posizionamento strategico focalizzato su nicchie B2C e specifiche competenze di business B2B, il gruppo ha sfruttato con successo il proprio know-how per costruire una terza offerta dedicata agli assicuratori e agli assicuratori bancari. Fin dalla sua nascita, il gruppo ha portato avanti una forte crescita organica e una strategia attiva di buy-and-build, con 27 acquisizioni in Francia, due delle quali nel 2020.Nell’attuale difficile contesto di mercato, si legge nella nota, Ardian Expansion è rimasta focalizzata sulle aziende in crescita, sia organicamente sia attraverso acquisizioni. Con il supporto di Ardian, Finaxy prevede di accelerare la propria strategia di buy-and-build e di rafforzare il proprio posizionamento di leader multi-specialistico.