Bnp Paribas sale in Borsa: Jefferies assegna BUY al titolo dopo trimestrale oltre le attese

Alessandra Caparello 3 maggio 2022 - 13:21

MILANO (Finanza.com)

Le azioni di BNP Paribas sono salite alla Borsa di Parigi segnando un rialzo del 2% dopo aver alzato il velo sui conti trimestrali che superano le attese. Secondo Jefferies “Bnp ha battuto il consensus in modo massiccio – l’utile netto lo supera del 53%, con un risultato operativo sano - grazie in particolare a ricavi elevati, per effetto del polo Mercati, ma tutte le dub-divisioni sono sopra le attese”. "Ggli accantonamenti sono la metà rispetto alle attese e sono particolarmente bassi nel retail banking" afferma Jefferies che assegna un ‘buy’ al titolo Bnp Paribas con target price a 67 euro.