BlaBlaCar lancia offerta per la russa Busfor

Daniela La Cava 25 settembre 2019 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

BlaBlaCar ha presentato un’offerta per l’acquisizione di Busfor, piattaforma online per la vendita di viaggi in autobus attiva in Russia e Ucraina. Lo rende noto la piattaforma globale di condivisione di viaggi in auto in un comunicato nel quale precisa che l'acquisizione contribuirà ad ampliare l’offerta di autobus di altri operatori distribuiti su BlaBlaCar, in un’area geografica in cui la community di BlaBlaCar conta oltre 25 milioni di utenti.Con un totale di 7.000 operatori di autolinee operanti in Russia, Ucraina e Polonia, l’acquisizione di Busfor consentirà di rafforzare la posizione di BlaBlaCar, già principale fornitore di soluzioni di mobilità su strada dell’intera regione, dove manterrà un modello di marketplace puro.