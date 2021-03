BNP Paribas vuole aumentare la propria partecipazione in Exane al 100%

Valeria Panigada 11 marzo 2021 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Dopo 17 anni di partnership, BNP Paribas intende aumentare la propria partecipazione in Exane dall'attuale 50% al 100%. Lo ha annunciato la stessa banca francese spiegando che l'operazione rafforzerà e amplierà ulteriormente la gamma di servizi su azioni e derivati da offrire agli investitori istituzionali. Non solo. Questa operazione, unita alla migrazione delle attività Global Prime Finance ed Electronic Equities di Deutsche Bank, posizionerà la banca tra i principali attori del mercato azionario globale.“E' una naturale evoluzione di questa partnership, che ci consente di costruire insieme rapporti ancora più stretti con i nostri clienti - ha commentato Olivier Osty, Global Markets Manager di BNP Paribas - Non vediamo l'ora di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con Exane nei derivati e nelle azioni".L'operazione proposta resta soggetta all'approvazione degli azionisti, delle autorità di regolamentazione e all'ottenimento del parere degli organi di rappresentanza dei dipendenti competenti.