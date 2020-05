BNP Paribas: utile in calo del 33% nel I trimestre. Crollano i ricavi da equity trading

Alessandra Caparello 5 maggio 2020 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Utile in calo del 33,1% nel primo trimestre per BNP Paribas, dettato dalla crisi da Coronavirus. I risultati di BNP hanno sottoperformato quelli di rivali europei come Barclays e UBS che hanno avuto entrambi un trimestre eccezionale per il trading.La banca ha dichiarato che i derivati azionari sono stati "duramente colpiti dai forti cali dei mercati europei alla fine di marzo". I ricavi da trading azionario sono stati cancellati e si sono attestati a -87 milioni di euro contro i 488 milioni di euro del primo trimestre di un anno fa.BNP Paribas ha dichiarato che le decisioni prese dalle autorità europee di limitare i dividendi del 2019 hanno avuto un impatto negativo sui suoi ricavi da trading azionario per un valore una tantum di 184 milioni di euro.I ricavi dell’unità di corporate e institutional banking sono diminuiti dell'1,9%, mentre l'utile al lordo delle imposte è calato del 61%. I ricavi del trading a reddito fisso sono aumentati del 34,5%. L'utile netto è sceso a 1,28 miliardi di euro nel trimestre, mentre i ricavi sono scesi del 2,3% a 10,9 miliardi di euro.BNP Paribas ha avvertito che il suo utile netto per il 2020 potrebbe essere inferiore di circa il 15-20% rispetto al 2019.