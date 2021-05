BNP Paribas: nominato Sandro Pierri ceo di BNP Paribas Asset Management

Daniela La Cava 6 maggio 2021 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

BNPParibas ha annunciato la nomina, a partire dal 1° luglio 2021, di Sandro Pierri come ceo di BNP Paribas Asset Management, la società del gruppo specializzata in asset management. Con sede a Parigi, Pierri riporterà a Renaud Dumora, futuro deputy coo di BNP Paribas, responsabile della divisione investment & protection services del gruppo che comprende BNP Paribas Asset Management, insieme a BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Wealth Management e BNP Paribas Real Estate. Pierri prenderà il posto di Frederic Janbon, che diventerà special advisor di Renaud Dumora, garantendo il passaggio di consegne prima di lasciare il gruppo a fine anno per seguire altre opportunità professionali.