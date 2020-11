BNP Paribas alza il velo sui conti: utile netto oltre le attese

Alessandra Caparello 3 novembre 2020 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Risultati superiori alle attese quelli registrati da BNP Paribas per il terzo trimestre, grazie a un rimbalzo delle attività di mercato e agli accantonamenti per il rischio di credito meno elevati del previsto. La prima banca della zona euro per capitalizzazione di mercato indica che il suo utile netto è sceso del 2,3% nel trimestre a 1,89 miliardi di euro e il suo reddito bancario netto è rimasto pressoché stabile a 10,88 miliardi. Secondo i dati di Refinitiv, gli analisti hanno previsto in media un utile netto di 1,57 miliardi di euro e un utile netto bancario di 10,66 miliardi per il trimestre.L'attività di mercato, da parte sua, ha proseguito il rimbalzo iniziato nel secondo trimestre, con ricavi in crescita di oltre il 30%. Nel trimestre, il significativo calo delle spese ha inoltre consentito a BNP Paribas di generare un margine di intermediazione lordo in aumento di quasi l'8%. Tuttavia, in un contesto di recessione economica la banca ha aumentato i propri accantonamenti di quasi il 50%, a oltre 1,2 miliardi di euro, a fine settembre.