Auto elettriche: spinta sull'acceleratore di Renault e Nissan, investimenti da 26 mld $

Alessandra Caparello 27 gennaio 2022 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Piano congiunto di investimenti da 26 miliardi di dollari per i veicoli elettrici è stato svelato da Renault e Nissan. Lo rende noto Bloomberg secondo cui i fondi, che erano già stati annunciati separatamente dalle case automobilistiche l'anno scorso, saranno spesi in cinque anni su piattaforme di produzione condivise, batterie e sistemi operativi. Nissan guiderà lo sviluppo della tecnologia delle batterie a stato solido, mentre Renault lancerà un'auto con "software-defined" entro il 2025.I piani segnano un passo avanti nell'alleanza a tre che include anche Mitsubishi Motors Corp. che sta ancora cercando di ricostruirsi una reputazione dopo essere quasi crollata in seguito alla caduta dell’artefice e leader dell'alleanza Carlos Ghosn.