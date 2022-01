Auto: a dicembre -15% le immatricolazioni in Francia, Stellantis fa leggermente meglio (-14%)

Giulio Visigalli 3 gennaio 2022 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

L’associazione automobilistica PFA ha dichiarato che le immatricolazioni di auto nuove in Francia sono diminuite del 15% a dicembre a 158.118 veicoli. Per l’intero anno, tuttavia, le immatricolazioni di auto sono aumentate dello 0,5% a 1,66 milioni. In particolare, le immatricolazioni di auto di Stellantis sono diminuite a dicembre del 14% a 49.774 auto, mentre quelle del gruppo Renault sono scese del 12% a 39.725.