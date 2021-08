Auto: Faurecia lancia offerta per acquisire la tedesca Hella

Daniela La Cava 16 agosto 2021 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Faurecia, big francese della componentistica auto, ha annunciato di avere lanciato un'offerta per acquisire la tedesca Hella. Nel dettaglio, Faurecia rileverà dalla famiglia fondatrice Hueck il 60% di Hella, in una combinazione cash e azioni. L'operazione rappresenta un enterprise value totale stimato di 6,7 miliardi di euro per il 100% di Hella. Il gruppo francese lancerà poi un'Opa e metterà sul piatto per rilevare il restante 40% circa 60 euro per azione; ovvero un corrispettivo complessivo di 60,96 euro (incluso un dividendo di 0,96 euro che dovrebbe essere presentato all'assemblea generale annuale di Hella il prossimo 30 settembre e pagato da Hella a tutti i suoi azionisti prima della data di perfezionamento dell'operazione). La combinazione di Faurecia e Hella porterà alla creazione di un leader globale nelle tecnologie automobilistiche in rapida crescita, pienamente allineato con i megatrend del settore.