Auchan lascia la Cina, venduta la sua filiale SunArt ad Alibaba per 3 mld

Valeria Panigada 19 ottobre 2020 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Lacatena di supermercati francese Auchan lascia la Cina dopo 20 anni di presenza. Il gruppo ha infatti ceduto la sua controllata SunArt al colosso dell'e-commerce cinese Alibaba, per circa 3 miliardi di euro, segnando così la fine delle sue attività nel paese del Dragone. SunArt, leader nella quota di mercato alimentare in Cina, conta 484 ipermercati e 150.000 dipendenti. Con questa operazione, precisa il gruppo francese, Auchan Retail "avrà così i mezzi finanziari "per ridurre la leva finanziaria", cogliere nuove opportunità e "svilupparsi in nuovi paesi".