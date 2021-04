Ardian vende quota di maggioranza in Lagarrigue a Naxicap Partners

Daniela La Cava 27 aprile 2021 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

La società di private equity Ardian ha annunciato di avere venduto a Naxicap Partners la sua partecipazione nel gruppo Lagarrigue, specialista nei dispositivi ortopedici esterni (protesi/ortosi) e nella progettazione e produzione di grandi dispositivi ortopedici (lad) su misura per il trattamento della disabilità.Dall’investimento di Ardian Expansion nel 2016, il gruppo Lagarrigue è diventato un attore internazionale grazie soprattutto a una politica di crescita esterna molto attiva che ha portato a quasi 25 acquisizioni in meno di 5 anni. Lagarrigue ha così visto il suo fatturato internazionale crescere dal 10% nel 2016 a più del 30% nel 2021. In totale, l’azienda ha registrato una crescita media delle vendite di oltre il 20% all'anno. "Allo stesso tempo, l’azienda ha continuato a svolgere il suo ruolo di leader nella trasformazione digitale del settore, con il gruppo che ha visto le sue vendite di soluzioni tecnologiche che integrano software aumentare dal 5% all'11% tra il 2016 e il 2021", sottolinea Ardian nella sua nota.