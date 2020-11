Ardian punta sulla diagnostica medica: avviate trattative in esclusiva con Inovie

Daniela La Cava 24 novembre 2020 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Ardian punta sulla diagnostica medica. Inovie, il principale fornitore indipendente di diagnostica medica in Francia, e e la casa d'investimento hanno annunciato di avere avviato trattative esclusive per l’acquisizione di una partecipazione di minoranza da parte di Ardian in Labosud, la società leader del gruppo Inovie. L’operazione è stata approvata da una larghissima maggioranza dei biologi azionisti del gruppo (93% dei voti a favore), che reinvestiranno un capitale significativo nel deal, nel corso di un'Assemblea Generale lo scorso 19 novembre 2020.L’investimento di Ardian, si legge nel comunicato, mira a rendere Inovie un leader in un mercato sempre più competitivo e una delle aziende meglio posizionate per affrontare le sfide attuali e future in materia di salute pubblica. Con Ardian come azionista, Inovie sarà in grado di perseguire un'ambiziosa strategia di crescita esterna e di diversificazione basata sullo sviluppo delle sue specialità, sull'accelerazione della sua strategia digitale e sull'espansione internazionale.