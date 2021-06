Ardian acquisisce partecipazione nella francese Netco

Redazione Finanza 17 giugno 2021 - 12:30

Ardian, società di investimento globale, ha acquisito una partecipazione in NetCo, succedendo all’investimento dei fondi gestiti da IK Investment Partners e Andera Partners. Fondata a Bordeaux nel 1902 dalla famiglia Perriez, NetCo si è affermata come leader europeo nel mercato della progettazione, manutenzione generale e assistenza dei sistemi di trasporto in un'ampia gamma di settori produttivi - in particolare la trasformazione alimentare, la logistica, i minerali e l'agroalimentare.Guidato da Samuel e James Perriez, la quarta generazione della famiglia Perriez, il gruppo si è recentemente sviluppato grazie a una combinazione di forte crescita organica e un’ambiziosa strategia di acquisizione. Ciò è evidenziato da più di 20 acquisizioni effettuate dal 2015, tra cui l'acquisizione di partecipazioni in Abm Tecna in Belgio nel 2017, e in altre aziende europee dello stesso settore, in Spagna e Germania tra le altre. Oggi il gruppo gestisce una rete di oltre 100 service points in Francia, Spagna, Belgio, Germania e Lussemburgo."Con il supporto del team Ardian Expansion, il team di gestione di NetCo - guidato da Samuel e James Perriez - intende continuare la strategia di espansione del Gruppo sia in Francia che a livello internazionale, approfittando del crescente outsourcing dei servizi di manutenzione in Europa, un mercato ancora molto frammentato", si legge nella nota.