Apple: multa record dalla Francia per pratiche anti-concorrenziali

Alessandra Caparello 16 marzo 2020 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Nuova batosta per Apple. L'autorità per la concorrenza francese ha condannato la società di Cupertino a pagare un'ammenda record di 1,1 miliardi di euro per "cartelli all'interno della sua rete di distribuzione" e "abuso di dipendenza economica per aver imposto delle restrizioni illegali nei contratti proposti ai distributori indipendenti". E' la sanzione più pesante decisa dall'Autorità secondo cui il colosso di Cupertino ha commesso un abuso di dipendenza economica, nei confronti dei suoi rivenditori +premium+.