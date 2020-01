Alstom vince mega contratto nel Regno Unito, titolo scatta in avanti a Parigi

Valeria Panigada 8 gennaio 2020 - 10:36

Alstom ha vinto un contratto da 755 milioni di euro nel Regno Unito per il rinnovo e la manutenzione per sette anni dei 56 treni Pendolino Avanti West Coast, che collegano la città di Londra con la Scozia. Il contratto, annunciato oggi, permetterà la creazione di 100 nuovi posti di lavoro nel paese. La notizia sostiene il titolo che si muove in controtendenza sulla Borsa di Parigi. In una seduta intonata al ribasso, l'azione Alstom guadagna quasi 2 punti percentuali passando di mano a 43,30 euro.