Alstom: avviati negoziati per acquisizione Bombardier Transport, titolo si scalda a Parigi

Valeria Panigada 17 febbraio 2020 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Alstom ha confermato di aver avviato i negoziati per una possibile acquisizione di Bombardier Transport, le attività ferroviarie del colosso canadese Bombardier. "Le discussioni sono in corso - ha precisato Alstom in una nota stampa - Nessuna decisione finale è stata presa". Il gruppo ha assicurato che informerà il mercato su gli sviluppi significativi di questo progetto. Intanto il titolo Alstom si scalda sulla Borsa di Parigi: in una seduta intonata al moderato rialzo, l'azione avanza di oltre 1 punto percentuale in area 49,10 euro, dopo aver toccato i 49,5 euro.