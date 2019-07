Air Liquide: nuovo contratto con Gulf Coast Growth Ventures

Daniela La Cava 15 luglio 2019 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Air Liquide ha annunciato di avere firmato un contratto a lungo termine con Gulf Coast Growth Ventures (GCGV), una joint venture detenuta in parti uguali tra ExxonMobil e Sabic, per fornire ossigeno e azoto, attraverso la sua rete di tubazioni, all'impianto di cracking di etano di GCGV che sarà realizzato vicino a Corpus Christi, in Texas. Nell’ambito di questo accordo, e per fornire volumi aggiuntivi, Air Liquide prevede di investire circa 140 milioni di dollari per costruire una nuova Air Separation Unit di grande capacità a Bay City, in Texas, e le infrastrutture correlate.In una nota il gruppo francese sottolinea che oltre a soddisfare completamente le esigenze di ossigeno e azoto del nuovo impianto petrolchimico di GCGV, la capacità produttiva della nuova ASU di Bay City, collegata con l'estesa rete di tubazioni di Air Liquide lungo la Gulf Coast, le consentirà di dismettere asset meno recenti ed efficienti. Modernizzando i suoi asset produttivi, Air Liquide apporta una maggiore competitività ai suoi clienti sul lungo termine, riducendo al contempo l'intensità di carbonio delle sue attività e contribuendo in questo modo al raggiungimento dei suoi obiettivi climatici al 2025.