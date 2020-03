Air France-Klm ridurrà del 70-90% la sua offerta per i prossimi 2 mesi, titolo precipita (-17%)

Valeria Panigada 16 marzo 2020 - 10:57

Air France-Klm ha deciso di ridurre drasticamente la sua attività nei prossimi giorni, alla luce delle crescenti restrizioni sui viaggi nel mondo e una domanda in forte calo a causa del coronavirus. La sua offerta di voli verrà ridotta del 70-90 per cento per un periodo di due mesi, lasciando a terra l'intera flotta di Airbus 380 e del Boeing 747. Per far fronte a questa situazione di emergenza, Air France-Klm ha adottato una serie di misure per garantirne la sicurezza di cassa, tra cui un piano di risparmio per 200 milioni di euro nel 2020 e un taglio degli investimenti di 350 milioni. La settimana scorsa il gruppo ha stanziato una linea di credito revolving per un importo di 1,1 miliardi di euro.Nonostante queste misure, la compagnia aerea prevede "una traiettoria finanziaria molto degradata rispetto a alle prospettive presentate in occasione della pubblicazione dei suoi risultati annuali". Il gruppo stima che il calo delle entrate sarà compensato solo per circa il 50% dalla riduzione dei costi. La notizia affossa il titolo già duramente colpito dalle vendite nelle scorse settimane per effetto del coronavirus. Sulla Borsa di Parigi l'azione precipita del 16,86% in area 4 euro.