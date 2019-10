Affaire Renault-Fca: presidente Senard, "non è sul tavolo, ma mai dire mai"

Daniela La Cava 22 ottobre 2019 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Un possibile matrimonio tra Renault e Fca non è sul tavolo, ma potrebbe essere valutato in futuro. Questa la posizione del presidente dell'alleanza Renault-Nissan, Jean-Dominique Senard, nel corso di una lunga intervista alla radio France Inter. “Oggi non è sul tavolo, bisogna adattarsi alle circostante attuali”, ha dichiarato il presidente del gruppo francese che non ha tuttavia chiuso completamente la porta alla potenziale operazione con il gruppo di Manley, dichiarando "mai dire mai, resta una buona idea".Dai recenti risultati alla questione ambientale per poi passare all'affaire Ghosn fino alla nomina del nuovo a.d. al posto di Bolloré. "Per noi l'affaire Ghosn appartiene al passato, il gruppo ha ora bisogno di altro - ha sottolineato Senard -. Voltiamo pagina, siamo davanti a un altro mondo e a un altro dinamismo. L'alleanza ha bisogno di forza".