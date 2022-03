2i Aeroporti (F2i e Ardian) investe in Skyports

Redazione Finanza 29 marzo 2022 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Nuova operazione per Ardian che investe nelle infrastrutture dedicate all’advanced air mobility per veicoli elettrici ad atterraggio e decollo verticale attraverso Skyports. Nel dettaglio, è 2i Aeroporti, piattaforma di aeroporti italiana controllata dai fondi infrastrutturali F2i e Ardian, ad avere partecipato all’aumento di capitale di Skyports, uno dei principali operatori globali nella progettazione e gestione di vertiporti e nei servizi di consegna e ispezione con droni.Con questa operazione F2i e Ardian, attraverso la holding 2i Aeroporti, confermano il loro impegno nel sostenere lo sviluppo di infrastrutture di nuova generazione, incentivando l’innovazione tecnologica ed un’evoluzione sostenibile del trasporto aereo e della mobilità urbana.La raccolta di Skyports ha raggiunto 23 milioni di dollari nella chiusura del round di finanziamento di Serie B che ha visto la partecipazione, insieme a 2i Aeroporti, anche di Deutsche Bahn Digital Ventures, del gruppo Aeroports de Paris, di Solar Ventus, Irelandia, Levitate Capital, Kanematsu Corporation e della società di venture capital statunitense GreenPoint. “Il capitale raccolto consentirà a Skyports di sviluppare la propria presenza nel mondo, anche facendo leva su un consolidando rapporto con i maggiori produttori e gestori di aerotaxi elettrici, a cui fornirà le necessarie infrastrutture di decollo e atterraggio, tra gli altri nel Regno Unito, negli USA, in Asia, in Francia ed in Italia”, precisa una nota.