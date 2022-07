Stellantis: approccio “asset-light” per far crescere il marchio Jeep® in Cina

Approccio asset-light per Stellantis in Cina, concentrandosi sul supporto ai clienti Jeep grazie alla gamma elettrificata di veicoli d’importazione e ai concessionari cinesi specializzati. La mancanza di progressi nel piano precedentemente annunciato per l’acquisizione da parte di Stellantis di una quota di maggioranza nella joint venture – si legge in una nota- ha portato il Gruppo GAC e Stellantis ad avviare trattative per la cessazione della joint venture che produce e distribuisce i prodotti Jeep in Cina.

Stellantis e GAC procederanno alla ordinata cessazione della produzione locale di Jeep, mentre Stellantis riconoscerà un onere di svalutazione non monetario di circa 297 milioni di euro nei risultati del primo semestre 2022. Il marchio Jeep continuerà a rafforzare la propria offerta in Cina con una più ampia gamma di veicoli d’importazione elettrificati, destinati a superare leaspettative dei clienti cinesi.